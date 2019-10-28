Актриса поблагодарила родительницу. Анастасия Заворотнюк подарила маме дорогостоящий автомобиль.

Актриса поблагодарила родительницу. АнастасияЗаворотнюк подарила маме дорогостоящий автомобиль.Как стало известно, Валентина Борисовна пару месяцев назад сталаобладательницей машины марки Toyota C-HR серебристого цвета. Стоит такое авто свышедвух миллионов рублей.Презент 76-летняя пенсионеркаполучила от дочери – звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк. РанееВалентина Борисовна передвигалась на красном "жуке", который тоже покупалаактриса.Мать знаменитости иногда приезжает на новой машине в особнякАнастасии Заворотнюк. Сейчас коттедж зачастую пустует. Об этом сообщает.Напомним, на днях актер Вячеслав Манучаров сделал заявлениев эфире программы "Ты не поверишь" на НТВ. Артист сообщил журналистам,что не бедствует. Якобы артистке, которая по некоторымданным лечится от рака мозга, материальная помощь не нужна.9 Сен 2019 в 6:00 PDT"Никакие деньги там не нужны. Они – состоятельнаясемья. У них есть деньги, у них есть врачи", -сказал Манучаров. По словамМанучарова, родным и близким сейчас нужно только одно –чтобы их никто не трогал. "Дайте зажить, зажить, зажить", –попросил артист.