По сравнению со вчерашним днём заражённых на три больше. До антирекорда весны сегодня не хватило ещё одного больного. Напомним, в первую волну пандемии – пик заболеваемости пришёлся на 18-е

По сравнению со вчерашним днём заражённых на три больше. До антирекорда весны сегодня не хватило ещё одного больного. Напомним, в первую волну пандемии – пик заболеваемости пришёлся на 18-е мая, когда за сутки коронавирусом заразились сразу 99-ть человек. Всего больных коронавирусом в нашем регионе теперь 9 310. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (14