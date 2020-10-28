Волонтеры изучат воинские захоронения Князь-Владимирского мемориала.

В рамках совместного этноконфессионального проекта, молодые активисты НКО, при поддержке администрации города Владимира и профессиональных историков и краеведов, займутся поиском родственников воинов, захороненных на Князь-Владимирском кладбище в 1941-1945 годах.Проект представил Александр Карпилович на заседании Консультативного совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, посвященном Дню народного единства.До сих пор родственники погибших, родившихся на территории бывшего СССР , ищут могилы своих родных времен Великой Отечественной войны. Александр Карпилович рассказал, как в 2018 году в администрацию города Владимира обратилась семья из Казахстана, искавшая могилу своего отца и деда, рядового Турлыбека Нурмагамбетова. В 1942 году он был призван на фронт из родного казахстанского селения, а четыре года спустя его жена получила извещение о том, что Турлыбек Нурмагамбетов пропал без вести. В результате многолетних поисков в архивах и базах данных удалось выяснить, что он получил тяжелое ранение под Сталинградом попал в эвакуационный госпиталь города Владимира, а в феврале 1943 года умер от неоперабельного воспаления и был похоронен на Князь-Владимирском кладбище.Напомним, что на Князь-Владимирском мемориале похоронены солдаты, умершие в госпиталях прифронтового города Владимира. Мемориальный комплекс насчитывает 1542 персональных захоронения. Каждое из них внесено в книгу о мемориале, изданную во владимирском издательстве «Калейдоскоп».В августе 2018 года родные Турлыбека Нурмагамбетова приехали из Казахстана на Князь-Владимирский мемориал города Владимира. Сын Бердибек говорил, что тщетно пытался узнать о судьбе отца не одно десятилетие, пока не открылись современные информационные банки, но и тогда были сомнения, что во Владимире похоронен именно его отец. Родство удалось доподлинно установить после дополнительных изысканий владимирских краеведов и архивистов. Имам-мухтасиб Владимирской области Азат-хазрат совершил на могиле молебен об умершем, а ответственный секретарь городского Совета ветеранов, владимирский фронтовик Николай Щелконогов сказал верные слова от имени всех владимирцев.