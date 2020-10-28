Мужчина умышленно сообщил ложное сообщение о том, что на одной из станций Московского Метрополитена заложена бомба.

Александровским городским судом вынесен приговор в отношении 38-летнего гражданина, которого обвиняют в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве на одной из станции московского метро.Судом установлено, что 31 мая 2020 года в вечернее время мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений, с целью нарушения общественного порядка, произвел телефонный звонок на номер «112» и, заранее зная о недостоверности передаваемой им информации, умышленно сообщил ложное сообщение о том, что на одной из станций Московского Метрополитена заложена бомба. Сотрудниками полиции предприняты необходимые меры по проверке данного сообщения, однако прибывшие на место происшествия оперативные службы взрывное устройство в здании станции метро не обнаружили.Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 1 год. Мужчина вину в совершении преступления полностью признал, раскаялся в содеянном, активно способствовал расследованию преступления, ранее к уголовной ответственности не привлекался, по месту жительства и работы характеризуется положительно. Вместе с тем, отягчающим наказание обстоятельством судом признано совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя.(Фото:Pixabay)