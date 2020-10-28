В Горно-Алтайске задержали школьницу, которую подозревают в наркоторговле. В отношении неё возбуждено уголовное дело. По версии следствия, девушка вместе с неизвестным подельником ..

В Горно-Алтайске задержали школьницу, которую подозревают в наркоторговле. В отношении неё возбуждено уголовное дело.По версии следствия, девушка вместе с неизвестным подельником сделала тайник с двумя граммами наркотика. О продаже запрещенного вещества она предварительно договорилась в интернете. Примечательно, что школьница воспитывается в благополучной семье, сообщает .