Пока россияне могут только мечтать о поездках за рубеж из-за ковидных ограничений, падение курса рубля к доллару и евро, как многим кажется, не больно ударило по кошельку. Однако герои, выбравшиеся в Турцию в июле-сентябре, до октябрьского снижения цен, смогли почувствовать существенное подорожание в рублях цены отдыха на берегу Средиземноморья.

Пока россияне могут только мечтать о поездках за рубеж из-за ковидных ограничений, падение курса рубля к доллару и евро, как многим кажется, не больно ударило по кошельку. Однако герои, выбравшиеся в Турцию в июле-сентябре, до октябрьского снижения цен, смогли почувствовать существенное подорожание в рублях цены отдыха на берегу Средиземноморья.Однако заявление Эльвиры Набиуллиной о том, что она не видит проблемы в евро по 90 рублей вызвало волну возмущения в СМИ и особенно в телеграм-каналах. И ведь действительно, очень странно что глава Центробанка совершенно не беспокоится из-за того, что доверенная ей валюта деградирует и что любой импортный товар превращается в предмет роскоши.Средний курс доллара в 2020 году упал почти на 30 процентов с 61 до 78 рублей. Евро с начала года подорожал на 21 рубль.Напомним, что в "черный вторник" 11 октября 1994 тогдашний глава ЦБ Виктор Геращенко "уронил" рубль на 30 процентов 2833 до 3926 руб. И хотя уже 14 октября 1994 года курс вернулся на отметку 2994 рубля, Виктор Геращенко ушел в отставку, уступив свое кресло Татьяне Парамоновой."Слабый" рубль сегодня не только не волнует Эльвиру Набиуллину, но и не опасен для нее. А тогда председатель Центробанка Виктор Геращенко поплатился должностью.Собственно говоря, Виктор Геращенко был единственным по-европейски образованным банкиром, входившим на равных в мировую финансовую и интеллектуальную элиту. Он вел независимую финансовую политику, что конечно же не востребовано в нынешней ситуации. Геращенко никогда никого не боялся и всегда высказывался абсолютно прямо.ТГ-канал "Кролик с Неглинной" написал: "Недавно Виктор Геращенко дал интервью, где очень хорошо разложил, как все устроено во власти и насыпал нам с вами инсайдов из-за кулуаров.Тот же канал вспомнил несколько афоризмов Виктора Геращенко, которые объясняют, почему с ним боятся общаться другие политики:– Почему Андропов выбрал Горбачева, я до сих пор понять не могу. Мужик-то недалекий, болтун.– В прошлом (2015) году за границу вывели 84 миллиардов долларов, и всем наплевать. Потому что люди, которые отвечают за экономику, ни хрена в ней не понимают.– Не люблю, когда приходишь куда-нибудь, а тебе говорят: садитесь. Я отвечаю: "Не садитесь, а присаживайтесь.– Отсутствие принципов у власти всем почему-то кажется удобным.– В советское время равноправие женщин еще не набрало сегодняшней силы. Это сейчас можно быть и гимнасткой, и депутатом.– Иногда я бываю резок. Жена говорит: "Зачем про Кудрина сказал, что он дурак?" А я отвечаю: "Не говорил я такого. Просто сказал, что он недалекий". Он не экономист, и даже не финансист – он счетовод.Кроме того, Геращенко напомнил, что в свое время Ходорковский предлагал Потанину совместную политическую карьеру. "Давай ты будешь президентом, а я премьер-министром", – говорил будущий зек президенту "Норникеля".Видимо, поэтому телеграмм-канал Банкста провел несколько смешных опросов.Скриншот с каналаИ второй скринКак видно из результатов, даже продвинутые читатели банковского инсайда не питают иллюзий по поводу гипотетических президента и вернувшегося с зоны самоназванного кандидата в премьеры. Люди верят, что с ними стало бы еще хуже – доллар по 500 рублей. А в номинации глава ЦБ побеждает Шакро Молодой (который, видимо, на зоне также обретает нужную квалификацию) и неизвестный выпускник церковно-приходской школы.Это, конечно, весьма странно, потому что если Ходорковский хоть как-то может ассоциироваться с уголовным миром, то Потанин пока не имеет к нему отношения. Хотя глас народный, может, что-то знает лучше нас.Впрочем общий пессимизм россиян может быть вызван плохой погодой и карантином. Будем надеяться, что зараза отступит, нефть и газ подорожают, а за рубль не будут давать в морду, как писал классик М.Е.Салтыков-Щедрин: "Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду".