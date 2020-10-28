Деньги можно будет получать без подачи документов до 1 марта.

По информации Департамента социальной защиты населения Владимирской области, внесены важные изменения в статью 2 Федерального закона «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка». Теперь получать выплаты без подачи документов в офлайне можно до 1 марта 2021 года.В то же время во Владимирской области разрабатываются проекты нормативных правовых актов, которые устанавливают продление до 1 марта 2021 года пособий и компенсаций, установленных областным законодательством.Таким образом, без подачи документов можно получить:– ежемесячное детское пособие;– ежемесячная денежная компенсация на питание беременным женщинам, кормящим матерям, а также на детей в возрасте до трёх лет;– ежемесячные денежные выплаты малоимущим многодетным семьям;– компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг инвалидам.