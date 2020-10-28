Энергосбыт Волга напоминает клиентам об изменениях, которые вступили в силу с 1 июля 2020 года и затрагивают порядок начисления платы для потребителей за коммунальную услугу, представленную на общедомовые нужды (ОДН)

Энергосбыт Волга напоминает клиентам об изменениях, которые вступили в силу с 1 июля 2020 года и затрагивают порядок начисления платы для потребителей за коммунальную услугу, представленную на общедомовые нужды (ОДН). Отметим, что изменения затронули только дома с непосредственным способом управления и МКД, где данный способ не выбран или не реализован, то есть нет управляющей организации или ТСЖ. В таких домах собственники помещений сами вносят плату за коммунальную услугу ОДН.С 1 июля 2020 года расчёт платы за все коммунальные услуги, кроме отопления, в многоквартирных домах с непосредственным способом управления ведётся исходя из фактического потребления, по показаниям приборов учёта. Таким образом, с 01.07.2020 ресурсоснабжающая организация вправе выставить жителям указанных МКД весь потреблённый объём коммунального ресурса.До вступления в силу постановления Правительства РФ от 29.06.2020 N 950 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования организации учета электрической энергии» размер платы для потребителей за коммунальную услугу, представленную на общедомовые нужды, рассчитывался исходя из объёма, не превышающего норматив потребления соответствующего ресурса. То есть ресурсоснабжающая организация, независимо от фактического количества поставленного коммунального ресурса, могла выставить жителям дома к оплате только объём в пределах норматива потребления, сверхнорматив оплачивала сама РСО.