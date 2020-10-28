Российский иммунолог Виталий Зверев рассказал о способах снижения риска заражения коронавирусом. В первую очередь ученый рекомендует придерживаться здорового образа жизни и правильного ..

Российский иммунолог Виталий Зверев рассказал о способах снижения риска заражения коронавирусом. В первую очередь ученый рекомендует придерживаться здорового образа жизни и правильного питания.В частности, нельзя допускать возникновения ожирения – оно многократно повышает риск заболеть COVID-19. Кроме того, следует употреблять пищу с высоким содержанием витамина D: россияне чаще недополучают этого важного защитного вещества из-за дефицита солнечного света. Также следует принимать препараты, содержащие цинк для укрепления иммунитета, сообщает