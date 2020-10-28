Шесть учебных заведений вернутся к образовательному процессу в ноябре.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки шесть школ Владимира продлили каникулы. Таким образом, 1-3 классы школы №11 будут отдыхать до 11 ноября. До первого ноября не будут учиться 1-7 классы школы №19 , все учащиеся лицея-интерната №1 и школы №31. До 3 ноября продлены каникулы в школе №46. До 4 ноября дома останутся воспитанники лицея №14.Напомним, что такие решения принимаются непосредственно директорами школ с учётом рекомендаций регионального Роспотребнадзора.