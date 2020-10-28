Великая Победа -общая , и память о ней - общая. Конфессии и общины Владимира поддержат волонтерский проект в память о солдатах Победы, которые похоронены на Князь -Владимирском кладбище.

Великая Победа -общая , и память о ней - общая. Конфессии и общины Владимира поддержат волонтерский проект в память о солдатах Победы, которые похоронены на Князь -Владимирском кладбище.Александр Карпилович, начальник отдела по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- Вместе с нашим отделом краеведческих исследований предметно изучать биографию, историю и жизнь людей, которые нашли упокоение на нашей Владимирской земле.Краеведы, историки, преподаватели и студенты ВЛГУ уже проделали большую исследовательскую работу. Мемориальный комплекс насчитывает более полутора тысяч персональных захоронений. Информацию о советских солдатах и офицерах, нашедших свой последний покой во Владимире, историки и краеведы собирали из открытых источников, информационных баз Минобороны РФ, военкоматов. И теперь, в рамках совместного этноконфессионального проекта, молодые активисты НКО, при поддержке мэрии, профессиональных историков и краеведов, займутся поиском родственников воинов, захороненных на Князь-Владимирском кладбище в 1941-1945 годах. Такая исследовательская работа востребована. Сегодня немало семей из разных стран ближнего зарубежья пытаются найти могилы своих родных времен Великой Отечественной войны. В этом им помогают современные информационные банки данных, созданные в последние годы на федеральном уровне и представленные в Рунете.Лариса Пышонина, зампредседателя совета народных депутатов г. Владимира:- И владимирцам это интересно узнать , у на с же много людей разных национальностей живут, это гордость своего рода - эти захоронения.