Эпидемиологическая обстановка в России остается сложной. За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 16 202 случая заражения коронавирусом нового типа.

Эпидемиологическая обстановка в России остается сложной. За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 16 202 случая заражения коронавирусом нового типа.Лидером по числу инфицированных по-прежнему остается Москва. В столице за день выявили 3 670 зараженных. На втором месте оказался Санкт-Петербург с 727 случаями. Далее идет Московская область, где недуг сразил 505 человек.Новые случаи зафиксировали еще в 81 регионе страны. Отмечается, что у 25,4% из нет клинических проявлений заболевания. Выздоровели и покинули больницы 12 361 человек. Жертвами коронавируса стали 346 россиян.Таким образом, с начала пандемии было зарегистрировано 1,56 миллиона случаев заражения. В оперативном штабе по мониторингу ситуации рассказали, что 1,17 миллиона россиян победили недуг. Скончались от коронавируса 26 тысяч граждан.С 28 октября по всей России . Согласно постановлению Роспотребнадзора, теперь все граждане должны носить средства защиты в местах массового пребывания людей.Ранее в ведомстве порекомендовали регионам запретить все развлекательные мероприятия с 23:00 до 6:00. Также они предложили ограничить работу точек общественного питания в этот временной промежуток.Мэрия Москвы заявила, что не собираются закрывать ночные заведения. Пресс-секретарь градоначальника отметил, что системы входа в ночной бар или клуб по СМС или QR-коду достаточно.