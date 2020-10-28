Полицейские задержали фигуранта по горячим следам.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).Следствием установлено, что в августе текущего года обвиняемый, знавший, где дома хранит деньги его приятель, тайно взял ключи из его куртки. В момент отсутствия хозяина, обвиняемый вошел в квартиру, похитил 10 000 рублей, после чего покинул жилище.Фигурант был задержан сотрудниками полиции по горячим следам и дал признательные показания. Часть денег злоумышленник потратил в одном из увеселительных заведений, оставшиеся деньги были возвращены потерпевшему.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.