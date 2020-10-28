23 – 30 октября проходит VII Национальный чемпионат сквозных профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech.

VII Национальный чемпионат сквозных профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech продлится до 30 октября. В этом году в чемпионате примут участие около 300 конкурсантов со всей России и из ряда зарубежных стран, они соревнуются по 24 компетенциям.На крупнейшие профессиональные соревнования от Владимирской области поехали Евгений Сухов и Роман Захаров, сотрудники Владимирского производственного объединения «Точмаш» в Коврове. Акционерное общество входит в состав госкорпорацию «Росатом».Ковровчане успешно сделали задания в компетенциях «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» на базе Ковровского промышленно-гуманитарного колледжа. Теперь работы участников дистанционно оценят эксперты.VII Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech проводит Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», крупнейшие холдингы и корпорации.