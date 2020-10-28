Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 25 октября оппозиционеры перешли красную линию. Глава страны лично отдал приказ о разгоне протеста.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 25 октября оппозиционеры перешли красную линию. Глава страны лично отдал приказ о разгоне протеста.Глава государства рассказал, что после провальной попытки захватить центр Минска оппозиционеры двинулись в сторону спальных районов. По его словам, в тот вечер многие белорусы гуляли во дворах с детьми."Это нормально, когда толпа обезумевшая – сотни человек ринулись в эти районы?", – возмутился Лукашенко. Президент лично отдал приказ о разгоне протеста, чтобы обезопасить людей.Политик добавил, что некоторые протестующие проникли в квартиры мирных граждан. Милиционерам пришлось вытаскивать оппозиционеров из чужих домов и отвозить в отделения.Отметим, что воскресная акция протеста стала одной из самых масштабных за последнее время. По данным СМИ, в мероприятии приняли участие сотни человек. В ряде городов прошли жесткие задержания.С 26 октября в Белоруссии была объявлена общенациональная забастовка. Против действующего режима выступили рабочие Минского автомобильного завода, Минского завода колесных тягачей и Гродно Азота.Главные требования протестующих – уход с поста президента, освобождение политзаключенных и расследование преступлений силовиков в отношении мирных демонстрантов.