Запрет касается руководителей учреждений и главных внештатных специалистов.

Российский Минздрав запретил врачам публично рассказывать о коронавирусе. Соответствующее письмо появилось сегодня в распоряжении нескольких СМИ. Теперь «любые комментарии и публичные заявления» по поводу COVID-19 медики должны согласовывать с пресс-службой ведомства.Запрет касается руководителей учреждений и главных внештатных специалистов«Министерство здравоохранения Российской Федерации доводит до сведения руководителей учреждений, подведомственных Минздраву, и главных внештатных специалистов Минздрава, что любые комментарии и публичные сведения по теме новой коронавирусной инфекции должны согласовываться в письменной или устной форме с пресс-службой Минздрава по электронной почте или по телефону», — отметили в ведомстве.(Фото: Pixabay)