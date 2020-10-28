За призовые места боролись 105 спортсменов.

В Коломне состоялись Всероссийские спортивные соревнования по конькобежному спорту «Кубок Союза конькобежцев России». В дисциплине масс-старт спортсменка Елена Ераниназаняла 1 место и 2 место на дистанции 1500 метров.В программе соревнований были забеги на дистанциях 500 м, 1 000 м, 1 500 м (женщины и мужчины), 3 000 м (женщины), 5 000м (мужчины), командный забег – спринт 3 круга, командный забег 6 и 8 кругов, масстарт 16 кругов (женщины, мужчины).Как сообщает интернет-портал Муром-24.РФ, за призовые места боролись 105 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологодской, Мурманской, Кировской, Свердловской, Иркутской, Костромской, Саратовской, Челябинской, Московской, Владимирской областей, Алтайского, Пермского, Красноярского, Краснодарского, Забайкальского, Хабаровского краёв, Республики Коми и др.(Фото: Муром-24.РФ)