Оппозиция дала белорусской власти две недели на выполнение требований Народного ультиматума. Но чиновники решили их проигнорировать.

Оппозиция дала белорусской власти две недели на выполнение требований Народного ультиматума. Но чиновники решили их проигнорировать.В итоге белорусы, как и обещали, вышли на новые акции протеста с перекрытием дорог и поломкой светофоров. Работники многих предприятий вышли на забастовки, к ним присоединились студенты, учителя и врачи. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о подготовке к Всебелорусскому народному собранию для разработки новой конституции. К этому процессу власть намерена привлечь и представителей оппозиции, но аналитики считают, что на деле будет обеспечена лишь видимость их участия.Тем не менее, большинство аналитиков считают, что ультиматум, который озвучила Светлана Тихановская, сыграл свою роль. Его главный успех заключается в том, что протестам был придан новый импульс. Демонстранты начали действовать более радикально, и к ним присоединяются всё больше и больше людей.Несмотря на то, что на ряде предприятий начались волнения, общенациональной забастовки, обещанной Тихановской, не произошло. Аналитики связывают это с давлением начальства на сотрудников с одной стороны и отсутствием экономической мотивации работников – с другой. Кроме того, большинство рабочих не состоят в независимых профсоюзах, которые могли бы их защитить.Важным вызовом, с которым столкнулся Александр Лукашенко, стали манифестации отдельных социальных групп – студентов, врачей и педагогов, которые аналитики окрестили "началом процесса брожения". Эксперты отмечают, что властям весьма опасно проводить против них репрессии, поскольку карательные санкции против одного члена группы приведут к еще большему возмущению других.