Члены общественной палаты Владимирской области обратились к депутатам Законодательного собрания. Они просят прояснить ситуацию с приватизацией госимущества. Эту тему общественники обсудили на пленарном заседании.

Члены общественной палаты Владимирской области обратились к депутатам Законодательного собрания. Они просят прояснить ситуацию с приватизацией госимущества. Эту тему общественники обсудили на пленарном заседании.Речь идет о ряде крупных предприятий, таких, например, как «Владимирское карьероуправление», «ДСУ-3», «ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ», Комбинат "Тепличный". Самый главный вопрос - почему приватизацию пытаются провести максимально тихо и к каким последствиям это может привести.Александр Цыганский, депутат Законодательного собрания:- Подобные планы вызывают много вопросов: Есть ли у исполнительной власти «дорожная карта», то есть четкий план того, как будет проходить приватизация, и понимание, какие она будет иметь последствия? Есть серьезные опасения, что после смены собственника предприятия, которые сейчас стабильно работают, придут к нулевой доходности, а это может привести и вовсе к их уничтожению.По словам Александра Цыганского, Законодательное собрание готовит проект закона , согласно которому приватизация госимущества будет проходить публично и выверенно , а не кулуарно и тихо, как сейчас.Не менее острой стала тема завоза московского мусора. К членам Ощественной палаты обратились активисты – жители Петушинского района.По их словам, они тщетно ведут борьбу с мусоровозами, которые тоннами привозят отходы москвичей на их родную землю. Члены Общественной палаты решили создать рабочую группу, включить в нее представителей природоохранной прокуратуры, Минприроды и самих активистов. В ближайшее время общественники выедут в территории, граничащие с Московской областью, встретятся с местными жителями и сделают свои выводы.