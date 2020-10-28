С 28 октября на всей территории страны вводится всеобщий масочный режим.

Губернатор Владимирской области прокомментировал новые правила, которые вводятся сегодня по всей России. В стране объвили всеобщий масочный режим.Теперь в любом уголке страны необходимо носить маски в местах массового пребывания людей, в общественным транспорте, включая такси, в лифтах и на парковках.Регионам рекомендовали запретить работу предприятий общепита и сферы развлечений с 23.00 до 06.00, усилить меры защиты граждан категории 65+ и лиц с хроническими заболеваниями, а также больше внимания уделять дезинфекции транспорта и мест массового пребывания людей, в том числе предприятий сферы торговли и общественного питания.Также установлен рекомендованный уровень охвата лабораторными исследованиями - не менее 150 исследований на 100 тыс. населения.Как отметил Владимир Сипягин, Владимирская область уже ввела практически все эти меры., часть из них закреплена нормативно. - Это и масочный режим, и режим самоизоляции для старшего поколения. По ограничительным мерам, связанным с работой общепита и развлекательных заведений в ночной период, областной оперативный штаб сработал на опережение, причём запрет действует с 11 часов вечера до 8 утра. Что касается уровня тестирования населения, на 26 октября у нас он составлял 150,25 на 100 тысяч населения, – рассказал губернатор.Дистанционное обучение будет вводится только по решению оперативного штаба при соответствующем уровне заболеваемости в регионе и с учетом рекомендаций специалистов. Заседания оперативного штаба проводятся ежедневно, чтобы быстро реагировать на изменения эпидемиологической ситуации