Злоумышленник предложил пенсионерке купить шубу и постельные принадлежности якобы по выгодной цене...

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы задержан 31-летний приезжий, подозреваемый в мошенничестве», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции обратилась 84-летняя местная жительница. Она рассказала, что на улице к ней подошел неизвестный молодой человек и предложил купить шубу и постельные принадлежности якобы по выгодной цене. Женщина согласилась и сообщила, что ей необходимо снять деньги. Злоумышленник отвез ее в банк, после передачи денег отдал товар и скрылся с места происшествия. Позже, когда пенсионерка узнала реальную стоимость вещей, она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Материальный ущерб составил 80 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили автомобиль, на котором скрылся подозреваемый, и задержали злоумышленника на территории Московской области. Им оказался 31-летний приезжий мужчина.Следствием УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-группа УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31