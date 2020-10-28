Она заняла первое место на Всероссийских спортивных соревнованиях по конькобежному спорту «Кубок Союза конькобежцев России.

21-23 октября в конькобежном центре «Коломна» проходили Всероссийские спортивные соревнования по конькобежному спорту «Кубок Союза конькобежцев России». В них участвовали 105 спортсменов из разных городов страны.В программе соревнований были забеги на дистанциях 500 м, 1 000 м, 1 500 м (женщины и мужчины), 3 000 м (женщины), 5 000м (мужчины), командный забег – спринт 3 круга, командный забег 6 и 8 кругов, масстарт 16 кругов (женщины, мужчины).Как сообщает интернет-портал Муром-24, призером соревнований стала спортсменка из города на Оке, инструктор МБУ СШОР Елена Еранина. Она заняла 1 место в дисциплине масстарт 16 кругов и 2 место на дистанции 1500 метров.