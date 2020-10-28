До окончания продаж еще остается полтора месяца.

До окончания продаж еще остается полтора месяца.Средний чек поездки по стране составил 38 тыс. рублей, сообщил данные, полученные им от туроператоров и отелей..Продажи туров в рамках второго этапа акции стартовали 15 октября и продлятся до 5 декабря включительно.Наибольшей популярностью в рамках программы пользуется отдых в Краснодарском крае, Крыму, Ставропольском крае и Московской области. А также Карелия, Алтай и Ленинградская область. Среди городов наибольшей популярностью пользуется Санкт-Петербург.Самые необычные туры на осень и зиму продаются в Великий Устюг, куда впервые за много лет запускаются чартеры, а также на Русский Север.Самая дешевая поездка приобретена в Краснодар за 810 рублей на две ночи, самая дорогая - за 457,8 тыс. рублей на шесть ночей в загородной отель в Ленинградской области.Напомним, что с 15 октября по 5 декабря 2020-го при оплате картой «Мир» но не более 20 тыс. рублей.Условий меньше, чем в первом этапе: проживание от двух ночей без ограничений по цене. И теперь в программе могут также принять участие туристические агрегаторы. Количество операций по одной карте МИР неограниченно. Как и количество поездок в рамках программы.