Волонтёры не теряют надежды найти школьника живым.

Ровно месяц назад, 28 сентября, село Горки Камешевского района потрясла новость о пропаже семилетнего Савелия Роговцева. В этот день он, как обычно, вышел на остановке из школьного автобуса, чтобы вернуться домой. С тех пор местонахождение мальчика неизвестно.За это время в поисково-спасательной операции приняли участие сотни добровольцев. Правоохранительные органы расследуют уголовное дело по факту пропажи ребёнка. Оно находится на личном контроле главы следственного комитета страны Александра Бастрыкина. В МВД даже объявили награду в 1 млн рублей за помощь в поисках Савелия, но пока всё безрезультатно.Тем не менее волонтёры надеются найти парня живым. На днях они пользователей в соцсетях и рассказали о том, как сейчас ведутся поиски.