Водитель без прав стал виновником смертельного ДТП. Авария произошла в Ковровском районе на 43 км трассы Хохлово-Камешково-Ручей. По предварительной информации правоохранительных органов,

Водитель без прав стал виновником смертельного ДТП. Авария произошла в Ковровском районе на 43 км трассы Хохлово-Камешково-Ручей. По предварительной информации правоохранительных органов, 27-летний водитель “Лады Приоры”, двигаясь в сторону посёлка Малыгино, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем “КИА”. В результате пострадали оба водителя. Для 24-летнего водителя иномарки столкновение оказалось смертельным. А водитель “Лады”,