Итоги последних двух недель борьбы с коронавирусом в Москве внушают осторожный оптимизм, заявил мэр столицы Сергей Собянин. О ситуации с COVID-19 на конец октября градоначальник рассказал на своем персональном сайте.

Итоги последних двух недель борьбы с коронавирусом в Москве внушают осторожный оптимизм, заявил мэр столицы Сергей Собянин. О ситуации с COVID-19 на конец октября градоначальник рассказал на своем .Благодаря принятым мерам удается прервать цепочки распространения инфекции, сохраняя работу экономики. Прирост новых заболевших за последнюю неделю составил 2%, уточнил Собянин.В то же время объемы тестирования увеличились. На прошлой неделе столичные медики вышли на уровень 93,2 тысячи ПЦР-тестов в сутки. Число госпитализаций также стабилизировалось – около 1,2 тысячи в сутки, увеличившись за неделю лишь на 3%, отметил мэр Москвы.Власти города открыли пять резервных госпиталей для больных COVID-19: В Сокольниках, Коммунарке, Крылатском, на ВДНХ и Каширском шоссе. Столичная система здравоохранения имеет запас прочности.Сейчас свободны около пяти тысяч коек, что почти в два раза больше, чем в конце сентября, отметил Собянин. "Необходимости в перепрофилировании обычных больниц для лечения ковида сегодня нет. Город сохраняет достаточные объемы экстренной и плановой медицинской помощи", – написал мэр.По словам Собянина, видны признаки улучшения, но роста заболеваемости исключать нельзя. Многое зависит от формирования коллективного иммунитета, ситуации в соседних регионах."Но еще больше сегодня зависит от нашего поведения – выдержки, дисциплины и готовности соблюдать правила эпидемиологической безопасности", – отметил градоначальник.Вводить новых ограничений не требуется, но и смягчать их пока преждевременно, убежден мэр. В связи с этим власти столицы приняли ряд .Режим дистанционного обучения для старшеклассников продлевается до 8 ноября. Собянин отметил, что заболеваемость среди школьников за последние пару недель уменьшилась в два раза. В конце следующей недели власти примут решение о целесообразности продления "дистанционки" – все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. При этом подведомственные городу учреждения допобразования будут закрыты до 29 ноября.Результат дал и перевод 1,22 миллиона работников на удаленный режим. Количество пассажиров в общественном транспорте снизилось на 40%, что уменьшило вероятность распространения инфекции. Требование об "удаленке" сохранится до 29 ноября, городские власти продолжат контролировать соблюдение меры.До этой же даты будет действовать домашний режим для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Важно сделать все, чтобы уберечь людей от опасности, подчеркнул Собянин.Также до 29 ноября продлевается действие системы чек-ин для развлекательных заведений. Ежедневно в системе регистрируется 40 тысяч номеров телефонов, многие рестораны и гостиницы присоединились к ней добровольно. Это позволяет оперативно оповещать москвичей, что они могли контактировать с носителями коронавируса, пояснил Собянин.Несмотря на положительную тенденцию, следить за соблюдением масочно-перчаточного режима будут строго. Важно сохранить наметившийся позитивный тренд, обратился мэр к горожанам.