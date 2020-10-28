Социолог Геннадий Коршунов раскрыл правду о ситуации в Белоруссии. По его мнению, происходящее в республике нельзя назвать протестами.

Социолог Геннадий Коршунов раскрыл правду о ситуации в Белоруссии. По его мнению, происходящее в республике нельзя назвать протестами.Белорусские правоохранители нарушают закон, выполняя приказы президента Александра Лукашенко. В качестве показательного примера социолог привел эпизод на воскресной акции в Минске. Тогда силовики отказались пропустить скорую, а протестующие расступились перед машиной.Коршунов отметил, что именно правоохранители крушат машины, разбивают стекла и витрины в магазинах. Они закрывают станции метро и отключают интернет, чтобы у оппозиционеров не было способов связи между собой. Последние же ведут себя иначе, помогают друг другу в непростой период.По словам социолога, протестующие сами организуются во дворах. Они шьют и рисуют бело-красно-белые флаги. Оппозиционеры не боятся выходить на улицы и открыто говорить о своем недовольстве режимом президента Александра Лукашенко."У нас не протесты, а просто национально-освободительное движение", – выразил мнение Коршунов.Напомним, с 26 октября в Белоруссии началась общенациональная забастовка. отказался выполнить три требования протестующих: уйти с поста, освободить всех политзаключенных и привлечь к ответственности силовиков, причастных к насилию в отношении демонстрантов.