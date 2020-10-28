Злоумышленник воспользовался невнимательностью гражданина и вытащил из его сумки денежные средства, после чего скрылся с места происшествия...

Оперативниками уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержан 40-летний мужчина, подозреваемый в краже у пассажира метро.В июле текущего года в отдел полиции столичного метрополитена от 59-летнего мужчины поступило заявление о краже. Он рассказал, что неизвестный в вестибюле станции «Водный стадион» Замоскворецкой линии Московского метрополитена похитил из его сумки денежные средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение и задержали подозреваемого на Матвеевской улице. Им оказался 40-летний приезжий из ближнего зарубежья. Денежными средствами злоумышленник успел распорядиться по своему усмотрению. Установлено, что злоумышленник воспользовался невнимательностью потерпевшего и вытащил из его сумки денежные средства, после чего скрылся с места происшествия.Следственным управлением УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18