Как отмечают в городской мэрии, прорабатывается несколько вариантов решения жилищного вопроса.

20 октября в Гусь-Хрустальном на улице Интернациональная горел двужэтажный аварийный дом. Во время пожара эвакуировали 19 человек, среди которых было 7 детей. Напомним, что в результате происшествия один человек погиб.После этого события три семьи погорельцев временно разместили в Дворце культуры «Хрустальный». Местная администрация предложила жителям квадратные метры из числа маневренного фонда, но их эти места не устроили.Как отмечают в городской мэрии, прорабатывается несколько вариантов решения жилищного вопроса.Интересно, что сгоревший дом подлежит сносу, а семьи стоят в очереди на получение новых квартир. По информации пресс-службы администрации Гусь-Хрустального на улице Старых Большевиков к началу лета планируется достроить многоквартирный дом, где люди получат полагающееся жильё.На данный момент они продолжают ютиться в местном ДК.