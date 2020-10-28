ОМВД России по району Измайлово г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести Ахметова Ильдара Ринатовича, 1982 года рождения...

ОМВД России по району Измайлово г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести Ахметова Ильдара Ринатовича, 1982 года рождения, местонахождение которого неизвестно с мая 2020 года.Приметы: на вид 35-40 лет, рост 165-170 см, нормального телосложения, волосы прямые темные, глаза темные.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: +7 499 461-19-25, +7 499 461-92-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73