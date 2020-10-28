ОМВД России по району Измайлово г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшей без вести Башкатовой Галины Кузьминичны, 1951 года рождения...

ОМВД России по району Измайлово г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшей без вести Башкатовой Галины Кузьминичны, 1951 года рождения, местонахождение которой неизвестно с сентября 2020 года.Приметы: на вид 70-80 лет, рост 165 см, нормального телосложения, волосы прямые короткие седые, глаза светлые.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: +7 499 461-19-25, +7 499 461-92-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73