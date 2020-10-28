По данным Росстата за 2019 год во Владимирской области наблюдается отрицательный миграционный прирост населения.

По данным Росстата за 2019 год во Владимирской области наблюдается отрицательный миграционный прирост населения. По этому показателю область находится на 49 месте среди всех субъектов РФ.В цифрах это выглядит как минус 3259 человек за год, то есть количество приезжающих жить в 33-ий регион меньше числа уезжающих. За 2019 год в другие регионы переехали 4779 владимирцев. Из стран СНГ во Владимирскую область за год въехало 1505 человек.Рождаемость и смертность в этих данных не учитываются.