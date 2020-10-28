Объём некачественного товара, поступившего в продажу, составляет более 350 килограмм.

Сотрудники Россельхознадзора сняли пробы молочной продукции в одном из гипермаркетов областного центра. Выяснилось, что в исследованных товарах нарушено соотношение метиловых эфиров жирных кислот, а состав стеринов растительных жиров сфальсифицирован.Ведомство сообщает, что изучались четыре вида сливочного масла:- «Крестьянское» м.д.ж. 72,5%, ГОСТ 32261-2013, производитель: ООО «МОДУС», Московская обл., Дмитровский район;- «Традиционное» м.д.ж. 82,5%, высший сорт ТМ «Деревня Счастливово» ГОСТ 32261-2013, производитель: ООО «МОДУС», Московская обл., Дмитровский район;- м.д.ж. 72,5%, высший сорт, ГОСТ 32261-2013, производитель: ООО «МОДУС», Московская обл., Дмитровский район;- «Традиционное», м.д.ж. 82,5% ТМ «Пущенские Луга» ГОСТ 32261-2013, производитель: ООО «СИГМАХОЛОД», Московская обл., Дмитровский район.И две упаковки со сметаной:- «Фрау Му», м.д.ж. 20 %, производитель: ООО ПК «Айсберг-Плюс», Московская обл., Дмитровский район;- «Божья Коровка», м.д.ж 20%, производитель: ООО ПК «Айсберг-Плюс», Московская обл., Дмитровский район.ФГИС «Меркурий» сообщает, что объём партий некачественного товара, поступившего в продажу, составляет более 350 килограмм. Для изъятия продукции сведения довели до гипермаркета, а также в Москву, область и Тулу.