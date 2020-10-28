Как сделать свой двор чистым и комфортным? Своим рецептом делятся жители Гусь-Хрустального.

Как сделать свой двор чистым и комфортным? Своим рецептом делятся жители Гусь-Хрустального. Они стали участниками программы партии "Единая Россия" комфортная городская среда. Каких изменений им удалось добиться , в нашем репортаже.Новые скамейки, урны , тротуары. Двор не узнать, говорит Наталья Хрулькова, жительница дома №2 по улице Окружной.Наталья Хрулькова жительница д. №2 по ул. Окружная:- Чистота , порядок, дороги , это онадо было видеть - вообще не было, одна земля , а сейчас просто выйдешь - красота.Изменился не только двор, но и отношение людей. Теперь мусор мимо урны не бросишь - сразу сделают замечание соседи. А все потому, что рублем поучаствовали в партийной программе "Комфортная городская среда".Нина Махрова председатель правления ТСЖ "Роща":- Когда до нас довели условия программы, мы сразу за нее схватились. Условия для жителей сначала были 10%, потом 5%, мы были очень довольны. Ведь нам самим не сделать эту дорогу. Собрали собрание, поговорили, и все с удовольствием решили поучаствовать в этой программе.В Гусь-Хрустальном активно формируют комфортную городскую среду. С 2013 года в городе уже отремонтированы дворы возле 73 многоквартирных домов. В этом году в нее включены 11 дворовых и 2 общественных территории. Насколько качественно освоены средства , следят и городские чиновники.Алексей Соколов глава г. Гусь-Хрустальный:- Эта программа позволила нам начать ремонт дворов, которые не ремонтировались по 20,30,40 лет, с тех пор как были построены многоквартирные дома. Это великолепная программа, поддержанная «Единой Россией», а ход ее выполнения контролируется в том числе местным отделением партии.Но лучшие контролеры - все же жители. Если у них есть замечания , работы не принимаются .Сергей Амирханов директор МКУ "Служба единого заказчика":- По этой дворовой территории у нас были замечания, касающиеся водоотведения. Эта проблема касается не только этой территории, но и всего города.Комфортными в городе стеклоделов становятся не только дворы , но и скверы. Благодаря настойчивости воинов-интернационалистов в программу вошла территория у храма в честь Александра Невского и Даниила Московского. Все , что запланировано , сделать за год не удалось. Но действие программы не заканчивается , а значит, работы будут продолжены и в следующем году. По проекту мэрии, в сквере появится аллея героев. На ней увековечат имена жителей Гусь-Хрустального, которые внесли вклад в историю России.Екатерина Гусева, Вести-Владимир.