Фигурант забрал себе чужое имущество, обманув продавца магазина.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» поступило сообщение от местной жительницы о краже мобильного телефона. Сумма причиненного ущерба составила около 11 000 рублей.Прибывшие на место полицейские выяснили, что потерпевшая во время покупок в одном из магазинов забыла на прилавке сотовый телефон, а когда вернулась, не обнаружила его.Опросив персонал торговой точки, возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, а также изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний местный житель.В содеянном злоумышленник признался и пояснил, что услышал, как продавец спрашивает о собственнике забытого на прилавке мобильного телефона. Подозреваемый, обманув продавца и сообщив, что телефон, якобы, принадлежит ему, забрал гаджет себе. После чего скрылся с чужим имуществом с места преступления и распорядился им по своему усмотрению.В настоящее время отделом дознания МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).