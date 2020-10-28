Ремонт в детской поликлинике Центральной городской больницы № 2 проведён в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Ремонтв детской поликлинике Центральной городской больницы № 2 проведён в рамках национального проекта «Здравоохранение».Деньги были потрачены на капремонт поликлиники, её меблировку, монтаж электронной очереди регистратуры, оборудование поста охраны, создание комфортной и безбарьерной среды.На закупку 155 единиц нового медицинского оборудования выделено ещё почти 30 млн рублей: из областного бюджета на эти цели направлено около 7,4 млн рублей, из федерального поступило почти 18,9 млн рублей.Остальные средства получены по линии Фонда обязательного медицинского страхования.