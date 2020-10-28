Теперь он открыт для всех желающих.

В парке культуры и отдыха «Добросельский» завершены работы по «Формированию кофмортной городской среды». Впервые за всю историю существования сквера здесь появилось водоснабжение, канализация и ливнёвки.«Смонтирована система освещения с уличными торшерами и светодиодными светильниками, заасфальтированы радиальные прогулочные аллеи и часть кольцевой велодорожки. Установлены игровые элементы детского городка. Появились цветочные клумбы, а также площадка для выгула собак. Работает обогреваемый стационарный туалет», - отмечает пресс-служба администрации Владимира.Владимирские чиновники приняли работу подрядчика - ООО «ДСК «Автобан».«Все объекты прошли проверку. На них предусмотрена гарантия. На детскую площадку – 3 года, на электрификацию – 10 лет», - сообщил на выездном брифинге начальник управления ЖКХ администрации города Владимира Алексей Шумник.Представитель подрядной организации Рафик Мкртчан, подтвердил, что работы выполнялись с соблюдением установленных требований.«Все тренажёры и всевозможные конструкции для активного и спокойного отдыха жителей полностью отвечают стандартам безопасности», - уверен он.Парк открыт для прогулок. Порядок и безопасность обеспечивает охранная фирма, договор с которой был заключён в начале октября. Напомним, что охрана начала свою работу раньше срока из-за вандалов, которые орудовали здесь в начале осени.Масштабная реконструкция главного общественного пространства этой части города продолжится в 2021 году. В частности, власти хотят достроить кольцевую велодорожку по всему периметру сквера, а также открыт скейт-парк.«Предстоит большая работа на инженерных сетях для пунктов проката и общественного питания, административно-бытовых и технических зданий, и организации видеонаблюдения.Справка:Реновация «Добросельского» площадью почти 17 гектаров рассчитана на 3 года. Стоимость составит - 350 млн рублей. Работы распределены на несколько этапов. На первый этап потрачено 73,4 млн рублей, из них 68,3 млн из федерального бюджета.