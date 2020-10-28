Эпидемиологическая обстановка в Москве остается непростой. Власти города приняли решение о продлении ограничений из-за коронавируса.

Эпидемиологическая обстановка в Москве остается непростой. Власти города приняли решение о продлении ограничений из-за коронавируса.Мэрия Москвы продлила дистанционный режим для учащихся 6-11 классов. Школьники будут учиться дома до 8 ноября.Материал дополняется.