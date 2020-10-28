Эпидемиологическая обстановка в Москве остается непростой. Власти города приняли решение о продлении ограничений из-за коронавируса.
<a href="https://33live.ru/novosti/28-10-2020-v-moskve-prodlili-distancionnyj-rezhim-dlya-shkolnikov-starshix-klassov.html" target="_blank">В Москве продлили дистанционный режим для школьников старших классов</a> - Эпидемиологическая обстановка в Москве остается непростой. Власти города приняли решение о продлении ограничений из-за коронавируса.
[url=https://33live.ru/novosti/28-10-2020-v-moskve-prodlili-distancionnyj-rezhim-dlya-shkolnikov-starshix-klassov.html]В Москве продлили дистанционный режим для школьников старших классов[/url] - Эпидемиологическая обстановка в Москве остается непростой. Власти города приняли решение о продлении ограничений из-за коронавируса.