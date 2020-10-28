Россельхознадзор провел отбор проб молочной продукции в гипермаркете города Владимира.

Россельхознадзор провел отбор проб молочной продукции в гипермаркете города Владимира. Выявлены нарушения.По информации ведомства, проверили следующие продукты:масло сливочное «Крестьянское» м.д.ж. 72,5%, ГОСТ 32261-2013 (производитель: ООО «МОДУС», Московская обл., Дмитровский район); масло сливочное «Традиционное» м.д.ж. 82,5%, высший сорт ТМ «Деревня Счастливово» ГОСТ 32261-2013 (производитель: ООО «МОДУС», Московская обл., Дмитровский район); масло сливочное, м.д.ж. 72,5%, высший сорт, ГОСТ 32261-2013 (производитель: ООО «МОДУС», Московская обл., Дмитровский район); масло сливочное «Традиционное», м.д.ж. 82,5% ТМ «Пущенские Луга» ГОСТ 32261-2013 (производитель: ООО «СИГМАХОЛОД», Московская обл., Дмитровский район); сметана «Фрау Му», м.д.ж. 20 % (производитель: ООО ПК «Айсберг-Плюс», Московская обл., Дмитровский район); сметана «Божья Коровка», м.д.ж 20% (производитель: ООО ПК «Айсберг-Плюс», Московская обл., Дмитровский район).Согласно протоколам испытаний, полученным в текущем месяце, во всех отобранных пробах наблюдались отмечены нарушения по соотношению метиловых эфиров жирных кислот и фальсификация растительными жирами по составу стеринов (β-ситостерин, кампестерин, стигмастерин).Данный факт свидетельствует о фальсификации жирно-кислотного состава образцом путем снижения содержания молочного жира и примеси растительных жиров. По информации из ФГИС «Меркурий» общее количество некачественной продукции данных партий, поступивших на реализацию, составляет более 350 килограмм. Результаты довели до гипермаркета для изъятия некачественной продукции из реализации, а также до Управления по г. Москва, Московской и Тульской областям для принятия мер.(Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Владимирской области)