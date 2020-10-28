Понимая, что найденные на улице деньги имеет признаки подделки, молодой человек все же решил ими воспользоваться.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Петушинскому району в результате успешно проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали 19-летнего жителя города Покрова, подозреваемого в сбыте поддельной денежной купюры.Установлено, что фальшивку, номиналом 5000 рублей, фигурант нашел на улице. Понимая, что купюра имеет признаки подделки, молодой человек все же решил ею расплатиться.В дальнейшем купюра была изъята из оборота и направлена на исследование, в ходе которого подтвердилось, что по способу печати реквизитов и защитных элементов она не соответствует образцам аналогичной печатной продукции предприятия Гознак и является поддельной.Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ (сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации).Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.УМВД России по Владимирской области напоминает:В соответствии со статьей 186 Уголовного кодекса Российской Федерации за изготовление, хранение, сбыт или перевозку поддельных денег предусмотрена максимальная ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.Обнаружив подделку, незамедлительно обратитесь в полицию!Ни в коем случае не пытайтесь сбыть фальшивую купюру!