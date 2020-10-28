Понимая, что найденные на улице деньги имеет признаки подделки, молодой человек все же решил ими воспользоваться.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Петушинскому району в результате успешно проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали 19-летнего жителя города Покрова, подозреваемого в сбыте поддельной денежной купюры.
Установлено, что фальшивку, номиналом 5000 рублей, фигурант нашел на улице. Понимая, что купюра имеет признаки подделки, молодой человек все же решил ею расплатиться.
В дальнейшем купюра была изъята из оборота и направлена на исследование, в ходе которого подтвердилось, что по способу печати реквизитов и защитных элементов она не соответствует образцам аналогичной печатной продукции предприятия Гознак и является поддельной.
Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ (сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации).
Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
УМВД России по Владимирской области напоминает:
В соответствии со статьей 186 Уголовного кодекса Российской Федерации за изготовление, хранение, сбыт или перевозку поддельных денег предусмотрена максимальная ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Обнаружив подделку, незамедлительно обратитесь в полицию!
Ни в коем случае не пытайтесь сбыть фальшивую купюру!