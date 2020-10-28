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- Мест нет?
Почему отказывают в госпитализации коронавирусным больным? Росздравнадзор проверит владимирскую скорую помощь после сообщений медиков.
- Члены общественной палаты Владимирской области просят прояснить ситуацию с приватизацией госимущества.
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- Волшебные палочки. И их маскировке позавидуют даже хамелеоны. О необычных питомцах, которых держат у себя жители 33 региона.