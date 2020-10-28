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Смотрите в эфире!- Мест нет?Почему отказывают в госпитализации коронавирусным больным? Росздравнадзор проверит владимирскую скорую помощь после сообщений медиков.- Члены общественной палаты Владимирской области просят прояснить ситуацию с приватизацией госимущества.- Три дня на тест. Путешествие по двойному тарифу. Из-за чего жители региона не укладываются в срок сдачи обязательного теста на Ковид?- Волшебные палочки. И их маскировке позавидуют даже хамелеоны. О необычных питомцах, которых держат у себя жители 33 региона.