Владимирская область признана лидером по промышленному производству среди соседних регионов.

Владимирская область признана лидером по промышленному производству среди соседних регионов.По данным комитета по промышленной политике, науке и импортозамещению обладминистрации с начала года регион произвел товаров на сумму более четырехсот миллиардов рублей. В итоге в 2020-ом году Владимирская область значительно опередила Ивановскую, Костромскую и Ярославскую области. Наибольший удельный вес заняли производства пищевых продуктов, лекарственных средств и материалов и машиностроительных комплексов.