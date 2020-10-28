Больше 3 500 школьников прошли 16 300 тестов.

В рамках реализации мероприятий по профориентации под названием «Билет в будущее» нацпроекта «Образование» больше 3 500 школьников прошли 16 300 тестов.Практические занятия начались с сентября. Ребята попробовали себя в роли дизайнеров интерьера и веб-дизайнеров, поваров, администраторов отеля, сантехников, электромонтажников, предпринимателей, парикмахеров и других профессий.С октября перечень профессиональных проб расширился. Добавились: «Мобильная робототехника», «Промышленный дизайн», «Лабораторный химический анализ», «Преподавание в младших классах», «Физическая культура, спорт и фитнес» и многие другие. Всего – 30 компетенций, входящих в число самых востребованных и перспективных на рынке труда Владимирской области. Все мероприятия проводятся бесплатно.«Стать участником проекта может любой учащийся 6-11 классов. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте «Билета в будущее»: . Практические пробы проходят до 15 ноября на 16 площадках по всему региону«, - рассказали во Владимирском институте развития образования имени Л.И. Новиковой.Цель «Билета в будущее» - формирование навыков по осознанному выбору будущей профессии у школьников.В 2020 году к проекту присоединились 80 регионов страны. На специализированной цифровой платформе зарегистрировались уже более 1,5 млн человек.