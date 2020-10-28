Из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Из-за сложной ситуации с коронавирусом.В Гусь-Хрустальном школа №3 полностью закрыта из-за инфекции COVID-19, сообщил телеграм-канал "Владими Тудэй". Частично распущены классы в ещё 18 образовательных учреждениях.График каникул в ряде школ Владимира сегодня выглядит так:Несмотря на общие положения о школьных каникулах, закрепленные в российском законодательстве, каждое учебное учреждение имеет право на последнее слово в период распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, подчеркивает Минобразования.