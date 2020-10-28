С 1 сентября ведомство проверило более 800 магазинов, парикмахерских, развлекательных центров и кафе на соблюдение противоэпидемиологических мер.

С 1 сентября владимирский Роспотребнадзор проверил более 800 магазинов, парикмахерских, развлекательных центров и кафе на соблюдение противоэпидемиологических мер. Среди самых популярных нарушений: отсутствие масок, дезинфекции и несоблюдение социальной дистанции.Таким образом с начала осени сотрудники ведомства составили и передали в суд 237 протоколов, из которых 163 на граждан.Добавим, что за нарушения полагается штраф до 40 000 рублей физлиц. ИП могут лишиться порядка 150 000 рублей. Санкции к юрлицам доходят до 500 000 рублей.