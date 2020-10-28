Депутаты ЗС предложили установить единовременную денежную выплату, размер которой в случае инвалидности составит 50 тыс. рублей.

Депутаты ЗС Владимирской области рассмотрят новый законопроект, направленный на улучшение материального положения медиков, пострадавших от заражения новой коронавирусной инфекцией.Рабочая группа предложила наделить администрацию Владимирской области правом устанавливать порядок и условия предоставления этим работникам единовременной денежной выплаты. Ее размер которой в случае инвалидности составит 50 тыс. рублей.Его сомгут получить работники государственной системы здравоохранения, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью, вследствие заражения новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV).Также единовременное денежное пособие в размере 120 месячных должностных окладов смогут получить семьи погибших в случае гибели работников государственной системы здравоохранения при исполнении ими трудовых обязанностей или профессионального долга во время оказания медицинской помощи или проведения научных исследований.