В рамках VII чемпионата «WorldSkills Hi-Tech 2020» 23 октября стартовал фестиваль профессий.

В рамках VII чемпионата «WorldSkills Hi-Tech 2020» 23 октября во Владимирской области стартовал фестиваль профессий. Он пройдёт в дистанционно-очном формате. Попробовать свои силы смогут школьники из всех уголков России. Стать участником фестиваля можно с помощью платформы проекта , где после онлайн-тестирования на определение профессиональных предпочтений нужно будет выбрать вкладку «Фестиваль».«Мы стремимся максимально расширить количество участников и предоставить всем школьникам страны возможность серьезно подойти к выбору будущей профессии. Онлайн-формат дает нам серьезные преимущества, - рассказывает директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи Евгения Кожевникова. - Пройти профориентационные мероприятия и попробовать себя в разных компетенциях можно будет при помощи компьютера. Активности фестиваля будут доступны целый месяц, и каждый регион сможет предложить для своих школьников самые востребованные профессии».Участникам будут предложены две функции: «try-a-skill» и уроки профессионального мастерства. В рамках фестиваля можно будет поучаствовать в четырёх профессиональных пробах.Формат «try-a-skill» любой желающий сможет попробовать свои силы в 90 компетенциях. Получить задание и выполнить его под руководством опытного эксперта.«Уроки профессионального мастерства пройдут в школах регионов по 44 компетенциям. Учителя организуют видео-конференц-связь, а наставники дистанционно расскажут о своих профессиях, предложат интересные задания и проконтролируют их выполнение.