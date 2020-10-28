Опасные бактерии обнаружили в курином мясе сотрудники Россельхознадзора

По сообщению управления Россельхознадзора, во Владимире в продукции производителя-экспортера нашли опансые бактерии. А именно, бактерия рода Salmonella найдены в замороженной тушке кур мясных пород 1 сорта производства ООО "Ставропольский бройлер".Результаты исследования мяса передали в управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике. Теперь всю партию продукции вернут производителю.Напомним, что бактерии сальмонеллы вызывают инфекционное заболевание. Заражение чаще всего происходит при употреблении в пищу некачественных или несвежих продуктов - куриных яиц, молока, мяса, сливочного масла. А так же при совместной разделке и хранении продуктов животного и растительного происхождения. Определить по внешнему виду присутствие в продукте сальмонеллы невозможно.