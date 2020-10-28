Владимирские спортсмены отмечают Всемирный день дзюдо. Праздничной датой традиционно считается 28 октября. Дзюдо – олимпийский вид спорта. Занимаются им женщины и мужчины. На базе одной

Владимирские спортсмены отмечают Всемирный день дзюдо. Праздничной датой традиционно считается 28 октября. Дзюдо – олимпийский вид спорта. Занимаются им женщины и мужчины. На базе одной из владимирских спортивных школ в честь праздника провели мастер-класс для юных дзюдоистов, а совсем скоро устроят соревнования. В числе знаменитых дзюдоистов Владимирской области – Давид Багаури, Максим Кузьмин. Кстати, несколько