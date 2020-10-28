Росздравнадзор проверит работу Станции скорой помощи Владимира. Поводом для проверки послужили сообщения сотрудников Скорой в соцсетях о невозможности госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией.

Росздравнадзор проверит работу Станции скорой помощи Владимира. Поводом для проверки послужили сообщения сотрудников Скорой в соцсетях о невозможности госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией.Медики рассказывают не только о физической , но и моральной усталости. Они признают, что людям приходится подолгу ждать специалистов. И именно на них обрушивается гнев отчаявшихся пациентов.Василиса Коновалова, фельдшер:- Мест в больницах нет, а приходится возить в Петушки, Судогду, в связи с этим увеличивается время вызова одного, в связи с этим увеличивается . Буквально полчаса назад , коллеги скидывали в соцсетях фото задержки вызова . Вызов поступил вчера в 20 часов, и они сегодня в 13.55 только на него поехали.По данным департамента здравоохранения, на конец прошлой недели в регионе почти 90 % коек для больных ковидом были заполнены. Остроту проблемы должно снять открытие инфекционного госпиталя на 180 мест в областной клинической больнице . Плюс двадцать коек для беременных , заразившихся Ковидом, развернуты во втором роддоме Владимира.